Actuar con responsabilidad

La Habana, Cuba.- La Directora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, Yanaris López, reiteró que la acción fundamental contra el COVID-19 es el lavado de las manos con agua y jabón, que si se realiza frecuentemente y de forma correcta es suficiente para evitar que el virus entre en nuestro organismo.

Como otras de las acciones efectivas contra el nuevo coronavirus, la experta mencionó usar el gel de manos con solución hidroalcohólica al 60 por ciento o el hipoclorito de sodio al 1 por ciento para manos, y al 5 para superficies.

López expresó que se mantienen las coordinaciones con los organismos implicados para continuar la venta del hipoclorito al 5 por ciento en los mercados.

De igual forma, dijo la experta, se están tomando medidas para la asignación normada por núcleo familiar de un litro de hipoclorito de sodio al 1 por ciento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.