Una semana con el Rey desnudo

La Habana, Cuba. – Sin dudas que el rechazo al bloqueo y la voluntad de normalizar las relaciones con Estados Unidos ha sido el centro de la intensa visita a Nueva York del presidente Miguel Díaz-Canel.

Políticos, religiosos, empresarios, científicos y hasta artistas norteamericanos se expresaron de una u otra forma contra ese obstáculo que impide una relación civilizada entre dos países muy cercanos geográfica e históricamente.

La intensa agenda de intervenciones, encuentros y visitas que sostuvo Díaz-Canel, que nadie pudo soslayar, dejó en claro la voluntad cubana de mantener lazos normales con el vecino del Norte, e incluso de negociar, pero sin condicionamientos y en un plano de igualdad.

Nuestro presidente, con una proyección abierta y activa, desmontó estereotipos ante todo tipo de público y realzó la imagen de un gobierno comprometido con la continuidad.

Hemos venido con un mensaje de paz, para que se destruyan los muros, para que se elimine el bloqueo, dijo Díaz-Canel en Nueva York y con esa frase resumió su visita de manera rotunda.

En cada una de sus actividades, incluso en las dos veces que habló en Naciones Unidas, dejó sentado que Cuba no es la que pone obstáculos a las relaciones con Estados Unidos.

Ha sido una visita que calentó el ambiente de cara a la próxima discusión en la ONU de otro proyecto de resolución de condena al bloqueo y que permitió comprobar que el rechazo mundial también se manifiesta entre los norteamericanos, a pesar de los recalcitrantes de siempre.

En este primer viaje a Nueva York, Miguel Díaz-Canel develó que en su política contra Cuba el gobierno de Estados Unidos está aislado o, como en el cuento de Jans Cristian Andersen, que el Rey está desnudo.

