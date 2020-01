Una puerta abierta a la inversión extranjera

La Habana, Cuba. – Enero trajo la esperada instalación de la Ventanilla Única para la Inversión Extranjera, una institución que busca facilitar los trámites para el empresariado foráneo interesado en montar negocios en Cuba.

Recordemos que la Ley 118, aprobada en marzo último por la Asamblea Nacional, despeja mucho más el camino que necesariamente tienen que transitar esas inversiones, convertidas en un complemento imprescindible para el desarrollo nacional.

Por supuesto que emprender un negocio en otro país siempre tendrá cierto nivel de complejidad para un extranjero, que tiene que conocer no solo la legislación vigente, sino incluso aspectos más simples, pero no menos importantes, como dónde hallar la mano de obra más calificada.

La Ventanilla Única para la Inversión Extranjera pone soluciones al alcance de la mano.

La Ventanilla única para la Inversión Extranjera tuvo su ensayo en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, donde nació el embrión de lo que comienza a ser una institución decisiva para la economía nacional.

La idea es contribuir a acelerar los procesos de aprobación de proyectos con capital foráneo, mediante el procesamiento expedito de los permisos necesarios.

Se espera que cuando esa maquinaria esté bien aceitada se logren respuestas en 20 días hábiles, lo que sin dudas apretará el acelerador en la captación del empresariado interesado en invertir en Cuba, donde se necesitan cada año unos 2 mil millones de dólares.

Por eso, la instalación de la Ventanilla Única es un paso en la dirección correcta para abrir una puerta común a la inversión extranjera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.