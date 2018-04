Una crónica limeña VI

No hay dudas de que Perú es una nación rica. Un rápido vistazo a las estadísticas económicas del país corrobora ese hecho, pues ocupa el tercer lugar mundial en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales.

Espárragos, mangos, uvas, aceite y harina de pescado, y fibras de alpaca y vicuña aparecen hoy entre las principales ventas al exterior del país andino.

Pero además los peruanos son los primeros exportadores de zinc, plomo y molibdeno; los terceros en cobre; cuartos en el estaño y octavos en el oro.

Con esas riquezas naturales, que sustentan el crecimiento de una economía próspera en apariencia, uno pudiera creer que todo está resuelto, pero la terca realidad coloca las cosas de otro modo.

En la actualidad, el 20 por ciento de los 32 millones de peruanos, viven en condiciones de pobreza y la cifra crece a ritmo galopante, al igual que la corrupción política y administrativa

Una imponente nube tóxica cubre parte de la capital peruana luego de que en la madrugada del jueves ocurriera un gran incendio en un depósito de gomas, en la zona norte de Lima.

Esto es lo que nos faltaba, se lamenta Ricardo Quevedo, un humilde limeño que a los 63 años conserva rasgos faciales que descubren una lejana herencia inca.

Quevedo no deja de hablar mientras despacha en una pequeña verdulería, un negocio que, dice, le permite apenas sobrevivir.

Él no tiene mucha conciencia política, sin embargo intuye que es una víctima de las transnacionales que expolian a ese rico país, donde se asentó el famoso Virreinato del Perú.

La riqueza peruana no solo se escapa, sino que es mal repartida y genera una macabra espiral de inequidad que arruga el rostro noble de una cultura milenaria.

