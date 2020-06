Un canto con y por todos los niños del mundo

La Habana, Cuba. – En Cuba, los niños celebran a plenitud un nuevo Día Internacional de la Infancia, en medio del escenario complejo impuesto por la pandemia Covid-19 y de las medidas de aislamiento social vigentes.

El uso de los medios de comunicación y redes sociales marcó la tónica, diversión infantil asegurada bajo la protección constante de sus familiares, todo en un radio de acción distinto, pero si se valora bien no restringido en lo esencial: emociones y sentimientos.

La Isla de la Música vibró todo el fin de semana con el Festival Internacional de Canciones Corazón feliz, un evento lleno de arte, amor y puentes de hermandad tendidos al mundo.

Sobre todo a los infantes que hoy sufren un drama sin precedentes no solo por la muerte y el espanto cercanos que les trajo la pandemia global, sino también por el incremento de la extrema pobreza y la inequidad.

