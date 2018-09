Trump: Un niño con entendimiento de quinto grado

La Habana, Cuba. – En Estados Unidos vuelven a juzgar con tono pesimista la actuación del presidente Donald Trump.

Alarmados funcionarios de la Casa Blanca tratan de frenar su ignorancia, amoralidad e infantilismo que pueden causar daños irreparables. Lo dicho fue publicado, en días recientes, por varios medios de prensa. Uno de ellos, El Nuevo Herald, escribió un artículo firmado por la periodista Rosa Townsend.

Otra preocupación es la llamada confabulación republicana, donde exoneran su conducta aunque represente un gran peligro para la Seguridad Nacional. Por eso operan bajo el lema de que “No importa que Trump este chiflado si la economia va bien y si podemos nombrar a jueces ultraconservadores, no importa mientras su base de fanáticos le siga y eso nos permita mantener el poder”.

Además, el mandatario se negó a integrar la Organización Mundial de Comercio.

El Nuevo Herald publicó que funcionarios de la Casa Blanca expresaron inquietud por la ignorancia de Trump. Sus rabietas y decisiones impulsivas lo hacen emerger como un presidente desconectado de la realidad.

La periodista Rosa Townsend escribió que con sus características paranoicas, vengativas y su enorme complejo trata de aparentar fortaleza. O sea, un baby caprichoso sentado en la Oficina Oval.

Según testimonios privados, John Kelly, su jefe de despacho lo llama idiota. Y el secretario de Defensa, John Mattis, lo califica de un niño con el entendimiento de quinto grado.

Townsend agrega que ahora los estadounidenses tienen conciencia del gobierno disfuncional que sufren. Trump sostiene que el poder radica en infundir miedo. Otros autores preguntan: ¿Quién estaría dirigiendo a Washington ante una grave crisis o situación catastrófica?

Estadounidenses preguntan: ¿En manos de quién estamos?

