Sociedad Civil de Cuba se alista para Cumbre de las Américas

La Habana, Cuba. – Representantes de algunas de las más de 2 mil organizaciones que conforman la sociedad civil cubana se reúnen este miércoles en La Habana para coordinar posiciones de cara a la venidera Octava Cumbre de Las Américas que sesionará en Perú, en abril.

El presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Fermín Quiñones, reveló que desde octubre último preparan la participación de Cuba en un foro que trabajará como antesala de la Cumbre, cuyo segmento de jefes de estado será los días 13 y 14 de abril.

Este Segundo Foro de la Sociedad Civil cubana, Pensando América, discutirá sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, tema central de la reunión, que además tiene ejes temáticos como el desarrollo sostenible y la cooperación.

Nuestro objetivo es llegar a acuerdos, de cara a las posturas que se lleven a Perú, afirmó Quiñones, quien coordina el trabajo de Cuba.

Un enjambre de más de 2 mil organizaciones conforma la sociedad civil de la Cuba contemporánea, esa que desde 1959 cerró filas en la construcción de un nuevo ordenamiento político-económico.

Claro que como pasa con casi todo, ese es un concepto muy llevado y traído, cuya asimilación no resulta ingenua, ni festinada, sino que define un posicionamiento ideológico.

Para Estados Unidos, pongamos como ejemplo, esa noción está directamente vinculada al llamado American way of life y a los valores de la democracia representativa.

Esa concepción demasiadas veces ha servido como coartada a la hora de legitimar el envío de marines, o de cohetes Crucero, como herramientas para salvar la democracia amenazada en uno de los 60 oscuros rincones del planeta que una vez definió Bush hijo.

La legitimidad es otro asunto puesto siempre en solfa.

La legitimidad de nuestra sociedad civil tiene sus raíces en el hecho cierto de que representa a la mayoría de los cubanos.

No que hay que sonrojarse por el vínculo de esas organizaciones con el poder político, porque esa unidad ha sido forjada en la defensa cerrada de un proceso revolucionario nacido desde abajo. Es una simbiosis, como dice un reconocido politólogo cubano, con el Estado revolucionario, concebido no como un poder autónomo del resto de la sociedad, sino como el depositario del poder popular.

Quienes tratan de socavar esa relación y buscan empoderar a otros, parten de una falsa legitimidad, inflada más allá de nuestras fronteras.

La sociedad civil cubana es esa, la que se va a reunir este miércoles en representación de aquellos que día a día sudan por tener una Cuba mejor.

