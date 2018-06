Un puntal en la lucha por la emancipación femenina

Clara Zetkin es una de esas mujeres imprescindibles en la historia contemporánea, cuyo accionar en defensa de los derechos de las féminas creó conciencia, trazó estrategias y demostró la capacidad de ellas en la lucha por la justicia y la igualdad.

Clara Zetkin, de cuyo fallecimiento se cumplen 85 años, nació en Sajonia, en pleno imperio alemán, en 1857.

A lo largo de su vida denunció la opresión de la mujer trabajadora en el capitalismo y defendió sus derechos elementales como recibir igual salario por trabajo, derecho a hacer política y al voto, no solo como derecho natural, sino como derecho social.

Denunció y batalló contra la hipocresía del matrimonio burgués, y estuvo a favor de la libre decisión de las mujeres en el aborto y la anticoncepción.

Clara Zetkin contribuyó al desarrollo del Congreso de fundación de la Segunda Internacional de 1889 a través de sus numerosos artículos en la prensa socialista alemana y su actuación en múltiples tareas.

Fue amiga de Vladímir Ilich Lenin y de la escritora y activista Rosa Luxemburgo, y con ellos luchó incansablemente por la justicia y los derechos de la mujer.

En 1907 contribuyó a la fundación del Congreso Internacional Socialista de Mujeres y propuso la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Clara Zetkin murió en 1933, con 76 años en Moscú. Su cuerpo fue sepultado en las murallas del Kremlin.

Muchas mujeres en el mundo sufren todavía múltiples discriminaciones y son asesinadas. La obra de Clara Zetkin tiene gran actualidad.

