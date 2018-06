Pedro Paul Rubens y la pintura barroca

El 28 de junio de 1577 nació el pintor barroco de la escuela flamenca Pedro Pablo Rubens,? cuyo estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad.

Trató una amplia variedad de temas pictóricos: religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos; así como dibujos, ilustraciones para libros y diseños para tapices.

Fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España, su principal cliente, que le encargó decenas de obras para decorar sus palacios y fue el mayor comprador de los bienes del artista.

Entre los principales cuadros de Rubens están el retrato ecuestre del duque de Lerma, Venus y Cupido, La Virgen y el Niño adorados por ángeles, Sansón y Dalila, La elevación de la cruz, Rapto de las hijas de Leucipo y El juicio de Paris.

En su pintura El rapto de las hijas de Leucipo de 1616, Rubens revisita un tema mitológico, el rapto de las hijas de Leucipo por Cástor y Pólux, y se sitúa en la transición entre el clasicismo y el barroco; mientras la composición es clásica y equilibrada, el sentido de movimiento y dinamismo son característicos del barroco.

Es su obra más conocida Las Tres Gracias (1638) Rubens se inspiró en tres personajes de la mitología griega: Eufrosine, Talía y Anglae, hijas de Zeus y Eurymone, que representan la afabilidad, la simpatía y la delicadeza. El tema había sido representado por Rafael durante el Renacimiento y Rubens lo retomó, ofreciendo un planteamiento distinto. Mientras las Gracias de Rafael son el prototipo de belleza ideal, las de Rubens lo son de una belleza más sensual, para lo que cambia el canon de belleza, sus cuerpos femeninos son blandos y opulentos, caracterizados por la flacidez de sus carnes.

El estilo de la pintura barroca de Rubens se caracteriza por los contrastes de color, de gran riqueza cromática y los juegos de luces y sombras. Sus composiciones están llenas de dinamismo, sensualidad y sensibilidad emocional.

Redactó: Iván Álvarez Abascal

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.