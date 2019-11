Nueva puñalada de la CIA y la OEA en América Latina

La Habana, Cuba. – El zarpazo ejecutado contra Bolivia demuestra hasta dónde pueden llegar la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos y sus jefes para imponerse.

Una vez más utilizaron a esa mala palabra que es la Organización de Estados Ameéricanos (OEA) en función de sus maquinaciones. Grave error volver a darle un tantico así de protagonismo a pesar de su podrido historial.

Ahora cumplió letra a letra instrucciones deWashingtonasegurando que hubo fraude en los recientes comicios bolivianos.

Muy distinto a cuando, por ejemplo, en 2006, ejecutaron una estafa a la victoria electoral de Manuel López Obrador. ¿Dijeron algo sobre ello Washington o su OEA? Ni una sílaba.

Esa organización prestó su bandera para encabezar invasiones a territorios latinoamericanos, como República Dominicana. ¿Rasgo inherente y ahora corroborado de la OEA?Guardar un silencio total frente a las jugarretas de Estados Unidos.

El repugnante capítulo escrito en Bolivia ha tenido un sobresaliente actor que nunca ha exhibido ni un átomo de honor, la OEA.

Quizás no debió ser invitada, pero ahora es más importante revisar otras atrocidades allí cometidas. Como por ejemplo que un sector de la oposición se haya transformado en una suerte de jauría neonazi.

Bajo tal característica han incendiado hogares de funcionarios gubernamentales, arrastrado por calles a otros y amenazado a familiares de estos. Frente a ello, sin presentar ni una sola prueba concreta propalan contra Evo Morales y sus colaboradores las más aberrantes acusaciones. Y todo, para hacer más alucinante el espectáculo impuesto a Bolivia, en medio de una religiosidad no creíble para los verdaderos religiosos.

En fin, negros días se apoderan de esa noble, sufrida y laboriosa nación andina.

