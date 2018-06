México: una campaña electoral manchada de sangre

Más de un centenar de candidatos han sido asesinados y, aunque parezca una exageración, el hecho cierto es que eso ha marcado a sangre y fuego las elecciones del próximo domingo en México.

Políticos de todo signo han caído en atentados desde que se inició la campaña electoral en septiembre último.

Según la consultora Etellek, este ha sido el proceso electoral más mortífero de la historia mexicana, con más de 113 asesinatos.

En un informe sobre la violencia política, esa entidad privada señaló que de todas las víctimas, 28 eran precandidatos y 15 candidatos a puestos de elección, de cara a unos sufragios que convocan a 89 millones de personas para seleccionar al nuevo presidente, unos comicios en los que al fin Andrés Manuel López Obrador aparece como posible ganador.

22 puntos es la ventaja que los sondeos otorgan a Andrés Manuel López Obrador, el candidato electoral del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como MORENA.

Las elecciones del domingo serán la tercera vez que López Obrador disputa la silla presidencial y otra vez tiene como principales contendientes a los aspirantes de coaliciones creadas por partidos tradicionales.

De ganar el candidato de MORENA tendrá por delante al menos cuatro grandes desafíos: violencia, corrupción, desigualdad y economía. Ninguna es tarea chiquita para los próximos 6 años, período de mandato presidencial en México, pero es una oportunidad histórica para un hombre que ha luchado a contracorriente en la política de su país.

Pero antes, López Obrador tendrá que triunfar en unas elecciones manchadas de sangre.

