Más allá del bolsillo particular

La Habana, Cuba. – Ciertamente el aumento salarial para el sector presupuestario ha tenido una amplia repercusión en la población, pero esa es solo una medida de un paquete mayor encaminado a resolver problemas de la economía nacional.

Para algunos, parecería que estos no son tiempos de experimentos, pero lo cierto es que las decisiones hay que tomarlas cuando los problemas son más duros. Y aquí vale recordar el viejo proverbio chino de que las crisis son oportunidades, momentos para modificar lo que se hace mal y probar nuevos caminos.

Este paquete de medidas es audaz no solo porque explora otras rutas, sino porque llega cuando el enemigo histórico arrecia la hostilidad y lejos de amedrentarnos buscamos otras salidas.

Es la filosofía de dejar atrás la administración de las crisis para avanzar hacia el desarrollo de la Cuba soñada.

Un millón y medio de personas se favorecen con la nueva decisión gubernamental, pero también se benefician las empresas estatales que tendrán mayores posibilidades, por ejemplo, para exportar y retener una parte de sus ingresos. Incluso, aquellas que logren el necesario encadenamiento con las entidades presentes en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde se opera en dólares, podrán retener el 50 por ciento de las divisas obtenidas en esas relaciones.

Y también en busca de encadenamientos se facilita el vínculo con las formas de gestión no estatal.

Comienza entonces el país a dejar atrás los métodos administrativos para pasar a los puramente económicos que hagan más eficiente el accionar de las empresas estatales, lo que en definitiva redundará en beneficio de los trabajadores, quienes ahora podrán pensar más allá del bolsillo.

