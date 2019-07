Los pesos y los pasos

La Habana, Cuba. – Dentro de apenas dos días llega agosto, que este año tiene la particularidad de ser el mes en que el sector presupuestado comienza a cobrar el aumento salarial recién decretado por el gobierno.

En distintos momentos, de acuerdo con el calendario de pago de cada organismo, 2 millones 750 mil personas recibirán sobres más abultados. Es una medida que trae beneficio no solo a los trabajadores sino también a sus familiares, con lo que se calcula que se favorecen más de 4 millones de cubanos.

Pero más allá de eso, es una decisión osada que se adoptó en un momento complicado para la economía nacional y además cuando el enemigo histórico arrecia su cerco.

A partir de ahora, estarán circulando otros 7 mil 500 millones de pesos que necesitan de una oferta de bienes y servicios para espantar al fantasma de la inflación.

La subida de salarios que se hace efectiva dentro de dos días es un desafío para el Gobierno, que tendrá que hacer valer su capacidad reguladora.

Por un lado se necesita controlar los precios, para que no suban, y por otro, como ya explicábamos, es imprescindible tener bienes y servicios para que la gente gaste, ahora que tienen más gordos los bolsillos, y así mejora la calidad de vida de las familias.

Por eso, los próximos meses serán decisivos en el futuro económico de la nación, que tiene en el horizonte tareas mucho mayores, como la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y las reformas en la política de precios y en los salarios.

Lo que sucederá en lo inmediato determinará lo que viene después, porque lo que pase ahora con los pesos condicionará los próximos pasos.

