Los CDR, de ayer a hoy

La Habana, Cuba. – Aquel 28 de septiembre de 1960, Fidel Castro afirmaba: Cómo van a venir a impresionar al pueblo con petarditos, si el pueblo está aquí en plan de resistir, no ya los petarditos, el pueblo está en plan de resistir lo que tiren o lo que caiga, aunque sean bombas atómicas.

La noche, húmeda y un poco fresca, había sido estremecida por dos bombazos que estallaron mientras el entonces Primer Ministro se dirigía a una multitud reunida frente al antiguo Palacio Presidencial.

Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva, anunció de pronto el Comandante y recibió por respuesta los atronadores aplausos del auditorio, interrumpidos después por otra explosión. Esa misma noche, nacieron los Comités de Defensa de la Revolución, un aporte cubano a la práctica política contemporánea.

En aquellos años fundacionales y de ardua confrontación ideológica, los CDR se probaron seis meses después en la operación que desarticuló a quienes conformaban la quinta columna de la brigada mercenaria derrotada en Playa Girón.

A pesar de que la misión primigenia fue la vigilancia revolucionaria, rápidamente la nueva organización superó esos límites para convertirse en una herramienta barrial, capaz de asumir otras tareas de salud, saneamiento e higiene comunitaria.

Repartidos por todas las cuadras de la larga y estrecha geografía nacional, los CDR agrupan en la actualidad, en unos 130 mil núcleos, a casi 8 millones de cubanos, participantes activos en la construcción de una sociedad nueva y argamasa de la unidad nacional forjada en el fragor del combate

