Otro libro explosivo contra Trump

La Habana, Cuba. – La agencia noticiosa española EFE informó que próximamente la actriz porno y bailarina desnudista Stormy Daniels, publicará un libro sobre sus relaciones íntimas con el presidente Donald Trump.

Ello ocurre a pocas semanas de las elecciones parciales en Estados Unidos, que amenaza con otro escándalo que golpearía a Trump y al Partido Republicano. Su titulo La Divulgación Completa saldrá a la venta el 2 de octubre.

Daniels asegura haber tenido una aventura amorosa con Trump en 2006, y que dedicaría esa obra a su hija.

Durante una entrevista en el programa televisivo de ABC ella expresó que escribiría todo y que la gente puede pensar lo que quiera de ella, pero es la verdad. El texto complementará los detalles de su diálogo con CBS, una de las principales cadenas televisivas de Estados Unidos.

Ella aclara que en la entrevista con CBS hubiera dicho otras cosas, pero no pudo expresarlas. La autora trabajó durante diez años en su redacción y detalla episodios como striptease y en el cine pornográfico.

Como ha sido revelado, Trump ha tratado de ocultar el hecho, siempre lo ha negado, incluso la complicidad de su abogado Michael Cohen en el pago a Daniels a cambio de su silencio.

El libro también detalla el actual caos existente en la Casa Blanca. Varios observadores comentan en Washington que lo sucedido agrega otra piedra en el zapato de Donald Trump. Lo antes señalado, por supuesto, no sorprende en el modo de vida estadounidense.

