Con la meta en la vida

Todo paso cuenta en la vida, más si existe sacrificio en la conquista y se pone empeño honrado en cada uno de ellos.

Dicen algunos que correr es vivir, por lo cual hoy cientos de miles de personas entregan en el mundo huellas de solidaridad, de conciencia, de reclamo, de fe.

Todos ellos con la misma esperanza que hizo brillar Terry Fox décadas atrás, cuando hizo de su prótesis micrófono, y de las carreteras, tribuna para luchar contra el cáncer.

Terry que anduvo miles de kilómetros e inspiró desde Canadá a reconocer más a los enfermos, y a que estos mismos ganaran valor en cada aliento.

Terry pintado hoy como bandera de reclamo en muchos países para aumentar la ayuda a los que sufren, para que exista menos comercio y más humanidad.

Terry que levanta esta mañana a muchos cubanos que regalarán cada paso a la esperanza, cada paso por la vida.

