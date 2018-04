La juventud, responsable de la continuidad

La Habana, Cuba. – Diecisiete años tenía José Martí cuando le pusieron un grillete que después fue anillo. Veintiséis iba a cumplir Mella al entregar por la Revolución su apasionante vida. Veintisiete tenía Fidel al lanzarse a tomar el cielo por asalto en Santiago de Cuba …. En la corta historia nacional, no ha habido momento en el que la juventud no haya participado de manera activa.

Hoy, con una sociedad cada día más diversa, toca a ellos hacer avanzar un proyecto que tiene en el centro el sentido del bien común, del desprendimiento por el prójimo. Por eso, la Cuba actual, que es superviviente de inmensos sacrificios colectivos, tiene que ser pensada para el mañana con los jóvenes de ahora, portadores del germen de la transformación revolucionaria que pidió Fidel.

Celebrar los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 57 de la Organización de Pioneros José Martí no significa la comparación mecánica entre épocas y contextos diferentes, porque la responsabilidad histórica de la juventud es encontrar e impulsar las tareas priorizadas de su tiempo.

Si antes fue la lucha contra bandidos o el trabajo agrícola en Camagüey o las tremendas tareas de choque en la construcción o la batalla por el regreso de Elián, la prioridad de ahora es continuar la modernización de la sociedad.

Seguir aplicando los valores intrínsecos a nuestro proyecto sociopolítico, es la tarea de una generación que necesita tener mucha más presencia cotidiana cuando es responsable de la continuidad histórica de la Revolución.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.