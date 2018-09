La izquierda en Brasil a la riposta

La Habana, Cuba. – El Partido de los Trabajadores de Brasil, el conocido PT, tiene ante si la difícil tarea de concurrir a las urnas sin Lula da Silva, su líder y principal baza electoral.

Dentro de tres semanas, más o menos, los brasileños volverán a escoger presidente y la ausencia de Lula, imposibilitado legalmente de presentarse como candidato, pone a la izquierda en una situación difícil.

El PT tuvo que presentar como candidato a Fernando Haddad, un brillante profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo, la mayor ciudad del país y donde llegó a ser alcalde tras ocupar la cartera de Educación en los gobiernos petistas.

Haddad es ahora una especie de heredero político de Lula, cuyos votos espera obtener en una arriesgada operación de trasvase electoral con la que esperan volver a colocar al Partido de los Trabajadores en el Palacio de Planalto.



Sin el favorito Lula da Silva, el panorama electoral brasileño es bastante confuso. Como si fuera poco, el ex-militar y ultraderechista Jair Bolsonaro, fue apuñalado en plena campaña y hay que ver qué impacto tendrá ese deleznable acto en los comicios.

Son trece candidatos, de ellos dos mujeres, los que se disputarán la presidencia, pero Lula era el que concentraba la abrumadora mayoría de la intención de voto y ahora habrá que ver qué destino tiene esa simpatía.

Es una tarea dura la que tiene por delante el PT, porque Haddad no es Lula, ni tiene el origen obrero del ex-presidente. Tampoco se puede subestimar la fuerza de una oligarquía que sacó del poder a Dilna y después impidió la candidatura presidencial del líder petista.

Por eso, la izquierda brasileña tiene que golpear duro, ahora que pelea a la riposta

