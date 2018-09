La inhumana y genocida política del bloqueo

El próximo 31 de octubre Cuba presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe anual sobre los daños sufridos en la Isla debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, cuyos perjuicios ascienden a 933 mil 678 millones de dólares en casi seis décadas.

Durante todo ese periodo, el cerco ha negado innumerables ocasiones la importación de medicamentos para patologías específicas, así como la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad.

El bloqueo fortalece su carácter extraterritorial al recrudecer las sanciones y la persecución contra ciudadanos, instituciones y empresas de terceros países que establezcan o se propongan desarrollar relaciones económicas con nuestra Isla.

Constituye, sin duda, el principal obstáculo para el desarrollo de la economía cubana y los sectores de mayor impacto social.

