La hora de los locos llega a Londres

La Habana, Cuba. – Boris Jhonson parece ser el sustituto de la Primera ministra británica Theresa May. A pesar de ofrecer una imagen excéntrica, esa versión inglesa de Donald Trump es favorita de cara a las elecciones del próximo 22 de julio.

Sus partidarios aseguran que es el único con carisma para evitar la desintegración del Partido Conservador y garantizar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el 31 de octubre venidero.

En la otra trinchera, sus detractores afirman que será popular, pero es un bufón, sin ideas propias y con nula capacidad de gestión. Lo cierto es que Boris Jhonson es la evidencia del florecimiento de una raza de políticos alocados, con inclinación al escándalo y medio farsantes, que mezclan el populismo con medias verdades y han logrado crecer en las cuatro esquinas del planeta, como la mala hierba en época de lluvias.

Gran Bretaña está en una situación crítica ante una eventual salida de la Unión Europea, que tiene una línea de no retorno en el 31 de octubre. Esa incertidumbre parece ser aprovechada por el candidato conservador Boris Jhonson, quien en el lanzamiento de su campaña prometió bajar los impuestos para los ingresos más altos, aplicar un programa social paternalista y popular, y salir del bloque europeo, con o sin acuerdo.

Como están las cosas, solo otra de sus imprevisibles torpezas pudiera impedir la llegada al poder del exalcalde de Londres y excanciller del gabinete de Theresa May.

Julio será el mes decisivo para hacerse con las llaves del Número 10 de Downing Street, la residencia oficial del Primer ministro británico, porque como en Estados Unidos o Brasil, parece que con Jhonson llegó a Londres la hora de los locos.

