La casa familiar y la industria nacional

La Habana, Cuba. – Hay que invertir en adquirir más materias primas que productos terminados para satisfacer al mercado, decía, más o menos así, el presidente Miguel Díaz-Canel en una de sus numerosas visitas a provincias.

De esa forma, el mandatario apelaba a la reanimación de la planta industrial nacional, en muchos casos deteriorada y obsoleta.

El Período Especial dañó de manera tremenda a la industria nacional que no solo perdió mercados de exportación, sino que poco a poco quedó a la zaga del desarrollo tecnológico. Por otro lado, muchas empresas tuvieron que cerrar y se desmanteló una parte del músculo productivo nacional, y en ese sentido la industria azucarera es un ejemplo.

Ahora, cuando el país emprendió un camino de profundas transformaciones económicas reactivar a la industria nacional es un imperativo.



Los Lineamientos, esa hoja de ruta que a veces algunos olvidan, son claros en la estrategia nacional sobre la industria.

En ese texto hay cinco medidas encaminadas a reactivar la planta productiva del país con prioridad para los sectores que le dan dinamismo a la economía o contribuyen a su transformación estructural.

Con la mira en ese objetivo se establece avanzar en la modernización y desarrollo tecnológicos para poder elevar la respuesta a las demandas de la nación. Por eso es importante que cuando una fábrica se detenga por problemas, más que importar lo que allí se produce, se traiga la materia prima o la pieza o la tecnología necesaria para continuar produciendo.

Casi siempre todo lo que se hace en casa es más barato que lo que se compra fuera, una máxima simple, de economía familiar, que también funciona para la gran industria.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.