Kuczynski, Fujimori y la flor de la canela

La Habana, Cuba. – No se sabe si entre Keiko y Kenyi Fujimori hay una fisura política o una alianza familiar. Keiko, que perdió las anteriores elecciones peruanas ante el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, tomó distancia de su encarcelado padre.

Sin embargo, su hermano Kenyi negoció con el gobierno el indulto a Fujimori a cambio de evitar con sus votos la destitución parlamentaria de PPK, como también se conoce al mandatario peruano.

Lo cierto es que la amnistía generó un aluvión de protestas y ahora todos, los Fujimoris y Kuczynki, están bajo el fuego cerrado de prácticamente toda la sociedad. Las protestas, con una buena carga de violencia, no cesan desde la Navidad, cuando se anunció el perdón al expresidente peruano, decisión considerada como moneda de cambio que mantuvo a Kuczynski sentado en la Casa de Pizarro, sede del poder ejecutivo en Perú.

El actual escenario político peruano es muy frágil. El gobierno de está debilitado por las acusaciones en la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y, como si fuera poco, por el inesperado indulto a Fujimori.

El pacto con el fujimorismo, una administración que hizo correr mucha sangre durante diez años de mandato, puso en ascuas a un gobierno que empieza a fracturarse públicamente con la renuncia de varios de sus integrantes.

Con minoría en el Congreso y falta de decisión para manejar la crisis política, Kuczynski tiene por delante un complicado camino y nadie sabe si podrá completar un mandato que concluye dentro de cuatro años.

Por eso no cesan las manifestaciones populares que, como en el renombrado vals peruano La Flor de la canela, están en el viejo puente, el río y la alameda.

