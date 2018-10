Incentivar la inversión extranjera para el desarrollo económico

Agilizar los procesos de presentación de negocios con capital foráneo es el principal objetivo de las modificaciones a algunas normas complementarias de la Ley 118 de Inversión Extranjera, en vigor hace poco más de un mes luego de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 30 días antes.

Uno de los cambios es que los expedientes para el establecimiento de negocios se presentarán con un nivel inferior de estudio de pre-factibilidad, lo cual acelera el proceso de evaluación para su posterior aprobación por las autoridades competentes.

En esas normas complementarias se indica a los negociadores los montos iniciales de aportes que realizarán, así como sus cronogramas de desembolso.

Igualmente, disponen lo relacionado con el reglamento disciplinario interno y la solución de conflictos de trabajo.

