Fidel Castro entre los jóvenes

La Habana, Cuba. – El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, es uno de esos gigantes, cuya personalidad nada tiene que ver con la mitología, pero que trasciende con sus ideas, sin cabida para la caducidad.

El Comandante en Jefe siempre estuvo vinculado al pueblo, y para los jóvenes, solo tuvo palabras de aliento y confianza. Creer en los jóvenes -dijo Fidel- es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria!

Con inmensa sabiduría, visión de futuro y claros mensajes sobre los peligros que enfrenta la humanidad y la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones de afrontarlos, llegó a los pinos nuevos la voz de Fidel, que en este Día Internacional de la Juventud adquieren una mayor dimensión.

Así como el líder de la Revolución, Fidel Castro, confió y admiró a los más nuevos, estos le corresponden: Fidel está en nosotros.

Es ese el sentir de nuestros jóvenes, que lo ven como el cubano que dignificó a un pueblo, zafó los lazos que lo oprimían y se empinó como auténtico líder para estar en la primera línea de todos los combates.

Como abanderados del futuro, de la sociedad más perfecta, y guías para otros bisoños de Nuestra América, vio Fidel a los pinos nuevos cubanos.

Los jóvenes le agradecen por la confianza, el legado de una Patria Libre, por los sueños cumplidos, el amanecer en paz, y un sinfín de oportunidades. Y junto con el agradecimiento a Fidel, la voluntad y el compromiso de ir por más, haciendo Cuba y defendiendo nuestras conquistas.

