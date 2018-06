Estados Unidos; elecciones y candidatos con prostíbulos

La Habana, Cuba. – Denis Hof, dueño de 7 prostíbulos, se perfila como un posible integrante del Parlamento en el estado de Nevada.

Días atrás lo informó en Las Vegas la agencia noticiosa española EFE. Hof, de 71 años, tiene burdeles en Nye y Lyon condados del norte de Nevada. Allí es la estrella del elenco artístico llamado Solo para adult.

El también dueño del Love Ranch, allí en 2015 fue hallado inconsciente el ex jugador de la NBA Lamar Odom tras varios días de fiesta.

Este candidato se declara un vehemente admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo considera su principal inspiración política. Durante sus declaraciones a la revista Rolling Stone, declaró que Trump es el Cristobal Colón de la politica y todo lo que hago es seguirlo al nuevo mundo.

Días atrás, la agencia EFE anunció que Denis Hof es uno de los candidatos al Parlamento en Nevada.

Este dueño de 7 burdeles en ese estado guarda semejanzas con Donald Trump. Ambos han llegado a la política de igual manera: sin experiencia, acusados de acoso sexual y negando denuncias de mujeres que sostuvieron relaciones íntimas con ellos.

Hof declaró a The New York Times que estaba con 500 chicas con mucha carga sexual pero que no era un problema para él.

En los comicios de noviembre, los votantes de Nevada decidirán el cierre de uno de los prostíbulos que posee.

Hof advirtió al respecto, que ese negocio no solo seguirá sino que se fortalecerá. También valora, si no es elegido para el cargo ahora, llegar en otro momento a la gobernación de Nevada.

He aquí otra diferencia de oro entre Cuba y Estados Unidos.

