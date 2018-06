Episodios del mundo privado de Donald Trump

La Habana, Cuba. – La agencia de noticias española EFE, informó sobre una acusación de autoridades de Nueva York contra Donald Trump.

La denuncia se basa en graves delitos por irregularidades cometidas durante su campaña electoral de 2016. Llegan tan lejos como sugerir disolver la Fundación Trump.

La investigación realizada a lo largo de dos años, entreabre la posibilidad de inhabilitar tanto a Trump como a varios de sus hijos para dirigir en esa ciudad cualquier tipo de actividad.

La fiscal general de Nueva York, Bárbara Underwood reveló que la Fundaciòn Trump era como una chequera para los pagos del mandatario y sus negocios sin tomar en cuenta su fin o su ilegalidad.

Esa Fiscalía ve en la Fundación un patrón de conducta ilegal persistente y amplia coordinaciòn politica ilicita durante décadas.

La agencia española EFE publicó la acusación de las autoridades de Nueva York hacia Donald Trump.

La denuncia agrega la posibilidad de prohibir al presidente y a varios de sus hijos dirigir actividades en esa ciudad. Además destaca los 2 mil 800 millones de dólares recaudados por la Fundación Trump para el trabajo de influencia electoral durante los comicios de 2016.

La fiscal Bárbara Underwood incluso, culpa al presidente de utilizar su Fundación para cubrir gastos legales, promocionar sus hoteles y otros negocios así como adquirir artículos personales.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo del Estado en Manhattan.

También aparecen involucrados en petición fiscal sus hijos Donald Junior, Ivanka y Eric. Junto a ello, este viernes la agencia estadounidense AP anunció la próxima renuncia de Marc Short, asesor legislativo de la Casa Blanca.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.