La Habana, Cuba. – La revista de la Asociación Médica Americana (JAMA), por sus siglas en inglés, volvió a publicar un informe sobre los alegados incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en La Habana.

Esa revista había presentado en marzo un estudio similar, también hecho por el mismo equipo de la Universidad de Pennsylvania, que recibió un aluvión de críticas de científicos de reconocido prestigio.

Ahora, el nuevo informe ha sido repetido por otros medios norteamericanos que se lanzaron en avalancha sobre el texto, sin reparar en que no contiene ni una sola evidencia sólida. En realidad, todo ese asunto huele mal desde el principio porque tiene un marcado sesgo político que beneficia los intereses de una minoría recalcitrantemente anticubana, en cuyas filas militan Bolton, Claver Carone y Roger Noriega.

No ha sido casual el revuelo causado por el informe científico acerca de los alegados incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en La Habana. Ese estudio, y el consiguiente remezón mediático, llegan cuando la Administración Trump aprieta el bloqueo sin ambages.

Ahora, quienes soplan al oído del presidente norteamericano están haciendo la cama, como se dice en buen cubano, para recolocarnos en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo. Otra infamia inventada por quienes quieren vernos de rodillas, aunque saben que todo eso es mentira, pero recuerden lo que decía Joseph Goebbels acerca de las falsedades repetidas mil veces.

Ese es el final del camino que quieren transitar aquellos que se empeñan en derrotarnos, aún a costa de engañar a medio mundo.

