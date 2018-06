Elefante en la cristalería

La Habana, Cuba. – Apegado a las políticas más reaccionarias, el presidente Donald Trump tiene un proceder intempestivo que coloca a Estados Unidos en una encrucijada.

Desde su llegada a la Casa Blanca convirtió el tema migratorio en esencia de su política, proponiendo un muro fronterizo, deportando a miles de indocumentados y ahora, aunque lo ha revertido, separó de menera cruel a niños de sus padres cuando cruzaron la frontera.

Su política tolerancia cero con la inmigración ilegal ha despertado una ola de críticas en todo el mundo, incluido Estados Unidos donde los legisladores del Partido Republicano buscan revertir la situación porque puede influir en los resultados electorales de medio término, fijados para finales de año.

Desoyendo a todos, Trump sigue defendiendo su decisión, mientras la sociedad norteamericana comienza a reaccionar.

Rodeado de una elite reaccionaria integrada por John Bolton, Mike Pompeo, Nikki Haley y Mike Pence entre otros políticos, Trump ha roto puentes y alianzas con el mundo.

Su empeño en revisar el Tratado de Libre Comercio ha provocado rupturas con México y Canadá, mientras su salida del Pacto Nuclear con Irán lo alejo de sus socios europeos.

Las acciones por aislar a Rusia causan una tirantez en la arena internacional, mientras su guerra comercial con China tiene en vilo a la economía global.

La última de sus decisiones es la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo al cual trató de someter a sus designios.

Sin dudas Trump ha convertido a Estados Unidos en el vecino incomodo del planeta, donde ya son menos quienes están dispuestos a poner la otra mejilla ante un imperio en decadencia.

