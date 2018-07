Donald Trump: ¿Crispados sus funcionarios?

La Habana, Cuba. – La agencia noticiosa española EFE afirmó en Washington que los niños separados de sus padres se han ido convirtiendo en otro dilema para el gobierno de Trump.

A ello contribuye la gradual distancia asumida por la primera dama Melania Trump ante el comportamiento de su esposo. Ella desde el inicio desaprobó la separación de menores y sus padres.

Al respecto, Stephanie Grisham, portavoz de Melania, dijo a la agencia noticiosa española EFE que la señora Trump planea visitar en algún momento otras instalaciones que albergan a niños separados de sus padres. y aseguró a CNN que Melania quiere seguir atenta a cómo están los niños.

Observadores, que siguen la crisis, comentan que al parecer existe interés en disminuir la nueva confrontación que se ha desatado y cuya tendencia general no favorece la imagen del presidente.

La agencia de noticias española EFE anunció la compleja situación interna desatada en los Estados Unidos por los niños separados de sus padres inmigrantes.

Hasta ahora 522 infantes ya están con sus padres, mientras, 2 mil 53 prosiguen detenidos.

Entre tanto, la congresista demócrata por California, Maxine Waters en un mitin llamó a hostigar a los funcionarios de Donald Trump en las calles. Y añadió que el pueblo estadounidense ha aguantado a Trump lo suficiente. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Qué otras mentiras tenemos que escuchar?, preguntó la congresista y arengó: si ven a alguien del gobierno estadounidense en restaurantes, tiendas, gasolineras y otros lugares públicos, pues, únanse y échenlos.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.