Del diagnóstico a las soluciones para la economía

El anterior Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, ANEC, estableció un banco de problemas que aquejan a la economía nacional.

Cinco años después, el Congreso que comienza mañana tiene en cartera más de 400 soluciones a esas dificultades. Son propuestas nacidas de la base, del conocimiento cotidiano del funcionamiento de las empresas, pero también de la aplicación de la ciencia en busca de la necesaria eficiencia.

Dieciséis temas generales agrupan a soluciones que van desde asuntos macroeconómicos, como las políticas monetaria y fiscal, hasta el desarrollo local, ese que privilegia la Constitución recién puesta en vigor.

Tres asuntos de primerísima atención, Control interno, auditoría y contabilidad, son los más abordados con 55 propuestas.

Las propuestas que se discutirán desde mañana en el VIII Congreso de la ANEC son el fruto de la inteligencia colectiva.

Antes de llegar al Palacio de Convenciones, la organización desarrolló un proceso asambleario en las 5 mil 400 secciones de base, donde nacieron soluciones para lograr la armonización de los estudios de factibilidad técnico económica con los resultados del Plan de la Economía, identificar nuevos rubros exportables, o aceitar las cadenas productivas.

La ANEC, que incluye no solo a economistas y contadores, sino a ingenieros e informáticos vinculados a la especialidad principal, tiene que jugar un papel muy importante en estos tiempos en que la nación rediseña el futuro.

En ese camino es un paso de avance ir del diagnóstico a las soluciones.

