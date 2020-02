D’Ceballo, donde crece la economía

La Habana, Cuba. – La empresa estatal socialista es la base de los planes de desarrollo del país y aunque ciertamente no todas tienen un buen desempeño por múltiples causas, algunas comienzan a ser un modelo de lo que se quiere y necesita.

En ese sentido, sobresale la Empresa Agroindustrial Ceballos, una entidad que, además de crecer en términos de producción y ventas, se ha convertido en el primer polo exportador agrícola del país.

En 11 mil hectáreas de la fértil llanura avileña hay campos sembrados de piña, mango, guayaba y hasta ají picante, donde antes hubo grandes extensiones de cítricos.

Cuando uno recorre esa zona hoy, no puede imaginar que hace poco más de 10 años allí el Huanglongbing, una plaga citrícola, obligó a demoler miles de hectáreas con la consiguiente afectación económica. Pero en Ceballos voluntad e inteligencia sobraban.

Hace poco más de un año, la Empresa Agroindustrial Ceballos pasó a ser un polo exportador que gestiona por si misma sus ventas al exterior. Productos como el carbón vegetal, elaborado con marabú, o el ají picante para hacer Chile habanero, se han convertido en crecientes fuentes de divisas para la empresa, sin renunciar a la piña y el mango frescos, así como a los jugos y pulpas de frutas.

Además de vender sus productos al turismo, también aprovecharon las más recientes medidas gubernamentales y ya los ofrecen en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Como parte de un sector agropecuario necesitado de dar un gigantesco paso adelante, la Empresa Agroindustrial Ceballos confirma las posibilidades de las entidades estatales para hacer crecer la economía nacional.

