Cuba, para engordar el bolsillo de todos

La Habana, Cuba. – Podría parecer que el aumento salarial para el sector presupuestado solo beneficia a los empleados de esas entidades. Y es que la inesperada noticia, que beneficia a más de 2 millones de cubanos, generó fiesta en muchas casas, donde por un momento se fijaron en los árboles, pero no vieron el bosque.

Pero ese incremento salarial es apenas una medida de un paquete mayor que de alguna manera favorecerá al sector empresarial.

Ahora estará en circulación una millonaria masa monetaria que necesariamente tiene que tener un lugar para su consumo en el mercado y ahí es donde entra en juego la otra parte de la ecuación.

Para conjurar el fantasma inflacionario, se necesita producir más bienes y servicios lo que abre posibilidades a los trabajadores, pues las empresas con utilidades, a partir de ahora, podrán repartir hasta cinco salarios medios.

Las medidas que llegaron junto con el aumento de salario al área presupuestada, apuntan a allanar el camino al sector empresarial para que obtenga mayores utilidades.

Entre esas decisiones están una nueva dinámica crediticia con más facilidad de acceso a los recursos o la posibilidad de retener total o parcialmente los ingresos por sobrecumplimiento de exportaciones, los que podrán ser invertidos en la empresa sin esperar decisiones de arriba.

También se busca destrabar el nudo entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatal, con el objetivo de lograr efectivos encadenamientos productivos.

Entonces no es solo el aumento salarial al sector presupuestado, sino la oportunidad de que los trabajadores del área empresarial, trabajando mejor, también ganen más y engorden los bolsillos de todos.

