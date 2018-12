Cuba, otra guerra necesaria

La Habana, Cuba. – Van a hacer 124 años del inicio de la guerra convocada y organizada por José Martí. Aquella contienda, conocida como la Guerra Necesaria, fue una decisión trascendente para una nación que como última Joya de la Corona pugnaba por librarse del yugo colonial.

Martí sabía que era necesario fundar una República nueva, como también lo supo Fidel Castro, 64 años después.

Más tarde, con el Estado socialista consolidado, la institucionalización pasó a ser una tarea primordial cumplida con la Constitución de 1976, aún vigente con modificaciones en los años 1976, 1992 y 2002.

Con imperfecciones como toda obra humana, Cuba tuvo desde entonces un Estado de derecho bajo el precepto martiano de la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.

La participación de casi 9 millones de cubanos en la elaboración colectiva de la Constitución, lo dijo Díaz-Canel, ha permitido al gobierno acercarse más a las preocupaciones y demandas de la gente.

Ha sido quizás el más trascendente ejercicio de democracia popular del último medio siglo cubano. La recién nacida Carta Magna ratifica el rumbo socialista y abre el camino para el perfeccionamiento constante de una sociedad que desde hace una década vive profundos cambios y todo parece indicar que esas transformaciones continuarán.

La voluntad colectiva está ahora convocada, como en su momento hizo Martí, para refrendar un camino hacia el futuro que se ha construido entre todos.

Es un camino complejo, pero es el que escogimos, y por eso el próximo 24 de febrero, nos vamos a otra guerra necesaria.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.