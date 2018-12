Crisis de la Fundación Trump

La Habana, Cuba. – La oficina de la Fiscalía General de Nueva York anunció, días atrás, el cierre de la Fundación Trump debido a sus manejos sucios.

Así lo afirmó la fiscal Bárbara Underwood, al diario The New York Times. Esta acusación se debe a que los Trump emplean, de manera fraudulenta, sus fondos, con fachada humanitaria, para beneficios políticos.

Underwood imputa a la Fundación en patrón escandaloso de ilegalidad, de manera deliberada y repetida. Su alegato incluye la utilización de coordinaciones no permitidas durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

La fiscal sentenció que la Fundación Trump devino chequera para intereses empresariales y políticos del mandatario.

El mencionado diario refiere que la clausura de esa entidad representa un significativo tropiezo para la familia. La citada demanda exige pagos multimillonarios a los implicados.

Ante el colapso de la Fundación Trump tanto al mandatario como a sus tres hijos se les prohíbe asumir cargos directivos. No obstante, la fiscal Bárbara Underwood y un representante jurídico de esa organización acordaron posteriormente disolverla y redistribuir sus bienes bajo una inspección judicial.

Un representante de la Fundación de la familia presidencial rechazó formular declaraciones al respecto.

El diario de New York Times reitera que a la demanda fiscal se incorporan sospechas y otras violaciones similares que también recaen sobre el mandatario. Otro golpe sensible a la ya raída figura política del actual jefe de la Casa Blanca.

Hecho que ocurre cuando Trump y sus hombres utilizan el pretexto de la corrupción para golpear a gobiernos que no acatan sus órdenes en América Latina. Y se muestran implacables ante los montajes de los casos de Lula da Silva y Cristina Fernández.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.