Crece la ola antibloqueo

La Habana, Cuba. – Esta semana concluyó en Venezuela una reunión internacional que aglutinó a delegados indígenas de variados lugares. Sucede cuando esas comunidades juegan un papel cada vez más relevante en América Latina. Tanto, que este viernes surgió en su seno la idea de organizarlos mundialmente.

Entre los lemas repetidos durante el foro sobresalió uno contra el bloqueo a Cuba. Sucedió en momentos que se rechaza más lo dispuesto por Trump de limitar vuelos a La Habana.

Como respuesta a esa exigencia, líneas aéreas europeas inauguraron más llegadas a Cuba. El pretexto esgrimido por Trump fue golpear al turismo con ese destino, ¿Y qué está sucediendo? Lo contrario, de cara al ya próximo Aniversario 500 de La Habana.

O sea, en la práctica, un nuevo y ruidoso tropezón del justamente muy preocupado Donald Trump. Razones le sobran para estarlo.

A pocas horas de la exitosa reunión de amigos y organizaciones en La Habana, se inició otro encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

Este hecho sitúa a Cuba como punto de encuentro sintetizado con una idea: lucha contra el imperialismo. Ese foro agrupó organizaciones con distintas tendencias político-ideológicas.

Al mismo tiempo, marchan unidas en un mismo propósito, la independencia y soberanía. Los oradores denunciaron graves calamidades.

Sostenidamente exigieron poner fin al bloqueo de 60 años impuesto por Washington a La Habana no obstante las resoluciones contra este. ¿Quién las ha adoptado? La Asamblea General de la ONU.

Por amplia mayoría se sumaron hasta gobiernos integrantes de la OTAN.

Lo cumplió la más importante entidad del planeta? No, Estados Unidos aumentó sus castigos a Cuba. ¿Le trajo dificultad hacerlo? Ninguna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.