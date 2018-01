Construir entre todos el país que queremos

Los documentos rectores del modelo económico-social de Cuba fueron aprobados en 2017 por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin dudas, abarcadores y complejos textos que, como afirmó el Presidente Raúl Castro, son los más estudiados, discutidos y rediscutidos de la historia de la Revolución.

Y es que un amplio proceso de consulta popular, en el cual participaron más de 1 millón 600 mil cubanos, antecedió a su versión definitiva.

Si los Lineamientos recogen las direcciones de trabajo que trazan la ruta hacia delante, la Conceptualización del Modelo define las transformaciones necesarias para llegar al país que queremos.

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, por su parte, presentan los principios rectores para su elaboración, con un enfoque a largo plazo que posibilite la paulatina transformación productiva de la Isla.

En defensa de la gigantesca obra revolucionaria

Los 3 documentos rectores de la actualización del modelo económico y social cubano reafirman el carácter socialista de la Revolución y el papel del Partido como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Esos fundamentos programáticos, aprobados primero por el Comité Central del Partido y respaldados después por el Parlamento, nos conducirán por el camino que soberanamente escogimos desde el 1ro de enero de 1959.

Y lo haremos -como dijo el Presidente Raúl Castro- a la velocidad que nos permitan el consenso que forjemos al interior de nuestra sociedad y la capacidad que demostremos de hacer bien las cosas, para evitar graves errores que puedan comprometer el cumplimiento exitoso de esta gigantesca y honrosa tarea.

