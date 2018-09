Cincuenta y ocho años después, de vuelta a la ONU (Fotos)

La Habana, Cuba. – Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra, decía Fidel Castro, el 26 de septiembre de 1960, en su primera intervención en Naciones Unidas.

El entonces Primer Ministro había causado un revuelo tremendo en Nueva York, porque, ante la animosidad del gobierno norteamericano, se fue al barrio negro de Harlem, donde fue acogido con admiración y respeto.

Pero más allá del escándalo y de las constantes muestras de afecto de líderes de países socialistas o subdesarrollados, aquella presencia de Fidel se recuerda también por haber acaparado la atención de la ONU durante 4 horas y media. Además de la pública condena a la filosofía de la guerra, la denuncia de la hostilidad de Estados Unidos hacia la joven Revolución Cubana fue un parteaguas político que marcó el futuro.



En afortunada coincidencia histórica, separados por 58 años, el presidente Miguel Díaz-Canel hace hoy su primera presentación en la Asamblea General el mismo día en que lo hizo Fidel.

Tres años antes, por estos mismos días, Raúl Castro también recibió una larga ovación al finalizar su primer discurso en la ONU.

Además de denunciar derrocamientos, golpes suaves, y la recolonización de territorios a través de formas no convencionales, Raúl hizo pública la resistencia de Cuba a más de medio siglo de bloqueo.

Aquella fue una intervención que dejó claro que nuestro país no cedería ni un ápice en sus principios y seguiría el camino que trazó Fidel.

Díaz- Canel, legítimo heredero de la Generación histórica, ahora hará lo mismo, cuando 58 después la voz de la Revolución Cubana está de vuelta a la ONU.

