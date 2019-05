China también gana

La Habana, Cuba. – Obligado por la realidad comercial, Donald Trump no tuvo más remedio que aplazar por tres meses las sanciones contra el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, al que acusan de representar un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

La semana pasada, la Casa Blanca incluyó a la compañía asiática en una lista negra que impide a las empresas norteamericanas hacer negocios con Huawei, a menos que cuenten con una licencia. Pero en un mundo globalizado e interconectado, Washington se dio un tiro en el pie, pues esas restricciones dañaron inmediatamente a compañías estadounidenses que hacen negocios con la firma china, en especial los fabricantes de semiconductores y software.

Apple, una compañía emblemática, sufrió una caída de 15 por ciento en Wall Street. Sky Words perdió el 21 de su valor e Intel anda por el 13. Y eso es solo por citar algunas.

La empresa china Huawei, segunda en ventas mundiales de teléfonos y tabletas por detrás de Samsung, está a la cabeza en el desarrollo de la tecnología 5G, algo que es visto con ojeriza desde Washington.

Esa debe ser la razón real del enfrentamiento, más allá del vínculo de la compañía con el gobierno chino o de los negocios con Irán. Pero las empresas norteamericanas también saldrán perdiendo en esa bronca y por eso Donald Trump tuvo que suspender las sanciones durante tres meses.

Lo sucedido, y sobre todo lo que vendrá, es una nueva señal de que la guerra comercial entre Pekín y Washington se ha extendido por encima del volumen de compraventas. Pero además, es una muestra de que cada vez más China desafía la hegemonía económica de Estados Unidos…y también gana.

