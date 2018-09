Catalejo muy especial

El Premio Nacional de Literatura Roberto Fernández Retamar fue el invitado especial del espacio Catalejo, de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Un enorme privilegio para los que estuvimos con él en un franco encuentro que versó sobre el periodismo cubano y, sobre todo, su tendencia actual.

El destacado ensayista, poeta y escritor habló de Martí, quien tuvo como oficio esencial el peridismo, y en el cual sentó cátedra, y mucho más. Retamar habló también de Fidel, el Che, y de toda una pléyade de de periodistas que son ejemplo permanente en nuestro gremio.

Roberto Fernández Retamar, reciente invitado al espacio de la UPEC, Catalejo, narró anécdotas con el Che, y precisó que tuvo varias oportunidades de escribir bajo su orientación textos para analizar situaciones, aclarar ideas y trazar sendas de diálogo en el pueblo.

Varias intervenciones recordaron momentos difíciles de la Revolución en que la prensa jugó un papel decisivo. Se recordaron las palabras de Fidel a los intelectuales, y con su decir marcó la política de los artistas, narradores y periodistas.

Ese pronunciamiento, precisó Fernández Retamar, es clave hoy y sigue siendo la brújula de los periodistas revolucionarios.

