Brasil, elecciones con el ejemplo de Lula

La Habana, Cuba. – Dentro de apenas 48 horas se definirá el rumbo político del país más grande de Sudamérica.

Son 13 candidatos los que aspiran a la presidencia de Brasil, pero reales oportunidades tienen solo dos, el centroderechista Jair Bolsonaro y el representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

El aspirante de derecha es un ex-capitán que parece una versión tropical de Donald Trump, tiene un discurso francamente neofascista, salpicado con declaraciones misóginas, racistas, reivindicativas de la tortura y la dictadura militar, y contrarias a los derechos humanos.

Lo peor de todo es que esa perorata ultraderechista tiene eco entre una importante masa de votantes que lo colocan como el primero en las intenciones de voto de los brasileños, solo retado con posibilidades por Haddad.

Fernando Haddad ha logrado crecer a remolque del pedido del líder del Partido de los Trabajadores, Luis Inacio Lula da Silva.

El ex-presidente brasileño, impedido de participar en unas elecciones que ganaba de calle, pidió a sus votantes que respaldaran la candidatura de Haddad y la solicitud no cayó en saco roto. Por eso, el actual candidato del PT ha tenido una remontada fulgurante y llega a las elecciones de este domingo como segundo en la intención de voto.

De seguro habrá segunda vuelta porque es difícil que algún candidato obtenga la mayoría absoluta y entonces habrá que ver adónde van a parar los votos de los otros aspirantes.

En ese escenario no se puede subestimar la fuerza política del ultraderechista Bolsonaro, pero tampoco la actuación desde la cárcel de Lula, quien tras las rejas proyecta su luz sobre las elecciones.

