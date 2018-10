Brasil, batalla por venir

La Habana, Cuba. – Sin dudas los comicios presidenciales del cercano día 7 de octubre en Brasil son cruciales en muchos sentidos.

En el plano interno los electores podrían revertir los nocivos efectos del sector golpista que hoy maneja el gobierno nacional, y en el externo una administración progresista en el gigante sudamericano fortalecería en mucho las tendencias de izquierda en nuestro hemisferio. De ahí que la oligarquía brasileña y quienes les apoyan desde el exterior sacaran de juego a Luíz Inácio Lula da Silva juzgándolo bajo la acusación de pretendida corrupción para evitar su seguro triunfo en las urnas.

Sin embargo, el Partido de los Trabajadores no ha dejado la lucha y promovió como su candidato a Fernando Haddad, quien con el pleno apoyo del ex presidente encarcelado podría adjudicarse la victoria.

Hasta pocos días antes de los comicios, las encuestas indican que Fernando Haddad quedaría en segundo lugar en la votación de este 7 de octubre con una breve diferencia a favor del ultraderechista Jair Bolsonaro.

No obstante, como ninguno alcanzaría la mayoría absoluta, los brasileños acudirían a segunda vuelta poco después. En esa nueva justa por la presidencia, los analistas no descartan la decisiva victoria del Partido de los Trabajadores, con mayor razón luego que los autoridades oligárquicas han puesto de cabeza la economía y la seguridad social logradas por los gobiernos de Lula y Dilma.

Se trata de una posibilidad que la derecha no estaría dispuesta a admitir, y desde ahora amenaza y chantajea a la opinión pública con actos de desobediencia y vandalismo con total desfachatez.

