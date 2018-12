América Latina, modelo repetido

La Habana, Cuba. – Todo indica que para la derecha latinoamericana y sus socios foráneos, el descrédito de las figuras políticas de corte progresista resulta un paso esencial en los afanes por intentar reimponer los proyectos neoliberales en nuestra zona geográfica.

Así, dirigentes como Luís Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, o Rafael Correa en Ecuador son víctimas de procesos o acusaciones falseadas ligados a presunta corrupción, con el propósito de descabezar a las fuerzas de izquierda y evitar la vuelta a los tiempos de la prevalencia de los proyectos de cambios positivos en América Latina y el Caribe.

Y por estos días parece haber llegado el turno a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, a quien el fallido gobierno neoliberal de Mauricio Macri intenta llevar ante los tribunales por pretendida asociación ilícita.

Así, y aún cuando Cristina Fernández goza de inmunidad parlamentaria, el régimen derechista, en contubernio con sectores judiciales y mediáticos, no ha cesado de acosar a la ex mandataria.

Lo que buscan es desacreditar su ejecutoria y evitar que se presente como candidata a la presidencia en los comicios generales de 2019.

Se trata, como sucedió en Brasil con Lula da Silva, de sacar de paso mediante una burda campaña de insultos a una figura pública que ya condujo con equidad y probados éxitos los destinos del país y que podría aspirar a un nuevo desempeño frente a una derecha expoliadora en franco retroceso.

Porque si para algo han servido las torcidas administraciones como las de Mauricio Macri es para confirmar que los oligarcas solo hacen daño a sus pueblos. (

