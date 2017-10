Unir esfuerzos en defensa de la paz

Sochi, Rusia.- A Europa se dedica hoy la jornada en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi, donde los jóvenes condenan al Imperialismo y sus crímenes contra la humanidad.

Los delegados debaten sobre la explotación capitalista de los recursos y la destrucción del medio ambiente, el cambio climático así como de la intervención imperialista a nombre de la restauración de las libertades y los derechos humanos.

Ciencia e innovaciòn en la medicina, nuevos medios de comunicación, la lucha contra los acuerdos de asociaciones y organizaciones internacionales como instrumentos en las manos del Imperialismo serán otros de los temas de esta jornada en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Hoy también se disertará de la lucha contra el SIDA en la cita de los jóvenes progresistas del mundo.

