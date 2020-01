La Ciencia en el escenario medioambiental

La Habana, Cuba. – Los resultados en los programas nacionales de ciencia, gestionados por la Agencia de Medio Ambiente, constituyen hace casi 3 años una respuesta al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado Tarea Vida.

Predominan en ese sentido los proyectos de investigación relacionados con el impacto, mitigación y adaptación al complejo fenómeno medioambiental, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, entre otros temas.

En función de la Tarea Vida, el presupuesto ejecutado por la Agencia de Medio Ambiente ha permitido perfeccionar los sistemas de alerta temprana y de monitoreo del país, así como aumentar las acciones de protección de los ecosistemas costeros en las áreas priorizadas.

También fueron reconstruidos, como parte del macroproyecto, los nuevos escenarios de ascenso del nivel del mar a partir de la nueva línea de costa.



