Felicita Ministra del CITMA a comunidad científica

La Habana, Cuba. – Elba Rosa Pérez, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente -CITMA-, envió una fraternal felicitación a toda la comunidad científica del país con la certeza de que juntos se construirá un futuro próspero y sostenible con todos y para el bien de todos.

En su mensaje de reconocimiento por el Día de la Ciencia Cubana, recordó que ese hecho ocurre a 60 años del histórico discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba.

La titular del ministerio del CITMA, manifestó el anhelo revolucionario de que el futuro del país debía ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia y de pensamiento.

Pérez agregó que continuarán la aplicación de las bases de la política de Fidel en el fragor del trabajo del CITMA, para perfeccionar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en compañía de toda la comunidad científica del país.

