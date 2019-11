Distinguen labor científica de centro matancero

Matanzas, Cuba. – Entre los colectivos de la ciencia en la provincia de Matanzas destaca la labor del Centro de Servicios Ambientales, adscrito a la delegación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

Esa institución se ubica en el balneario de Varadero y dedica sus esfuerzos a elevar el desempeño, percepción y cuidado de sus ecosistemas con alto nivel de competencia, gestión de procesos y equipos autodirigidos.

Entre las acciones del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas destacan la reposición de arena en los sectores de erosión, la demolición de instalaciones sobre las dunas y la regeneración de la vegetación natural en Varadero.

La labor científica propicia programas de responsabilidad socioambiental que se traducen en mayor vinculación de la comunidad, visitantes y entidades a la solución de los problemas del balneario.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.