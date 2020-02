Díaz Canel afirma que Cuba avanza hacia la informatización

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró hoy en Twitter que nuestro país avanza en el camino de la informatización e instó a aprovechar mejor los recursos financieros para potenciar ese proceso.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, escribió que en este año se crearán más posibilidades para la informatización de la sociedad.

El camino de avanzar hacia una economía digital llevará estimular la creación de nuevos servicios y desarrollo de comercio electrónico, apuntó Perdomo.

El titular añadió que en el gobierno electrónico la prioridad serán los trámites en línea, para beneficio de la población, la economía y los servicios; pues ya se conoció que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba planea activar 200 mil líneas móviles y 630 mil nuevas conexiones a internet móvil en el transcurso de este año.

