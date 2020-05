Lázaro Peña para todos los tiempos

La Habana, Cuba. El pensamiento político, económico y antiimperialista de Lázaro Peña es para las actuales y futuras generaciones de trabajadores de cubanos, expresó, Nidia García Berenguer, miembro del Secretariado del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero.

La dirigente se refirió a la calificación de Maestro de Cuadros Sindicales que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz dió al líder obrero por su profunda formación comunista y martiana, forjada en las luchas en defensa de los intereses de los trabajadores.

Nidia García apuntó que de la dura y fuerte batalla y pesonalidad de Lázaro Peña Gonzalez hay mucho que aprender mediante el profundo conocimiento su vida y obra.

Por tal motivo, la dirigente afirmó que las ideas del Capitán de Clase obrera cubana, surgido del sector tabacalero, se quedó para todos los tiempos del movImiento sindical de nuestro país.

