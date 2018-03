Rememoran aniversario de la Protesta de Baraguá

Santiago de Cuba, Cuba.- Con un acto político y ceremonia militar fue rememorado este 15 de marzo el aniversario 140 de la Protesta de Baraguá, acción protagonizada por el general Antonio Maceo y calificada por Martí como lo más glorioso de nuestra historia.

La actividad celebrada junto al obelisco de Mangos de Baraguá en el municipio Mella, fue presidida por Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, quién pronunció las palabras centrales de la rememoración.

También estaban presentes los miembros del Comité Central, Lázaro Expósito, primer secretario en la provincia, y Beatriz Johnson, presidenta de la asamblea provincial, junto a una representación de pobladores de la localidad santiaguera.

En la ceremonia se colocó en la base del Monumento una ofrenda floral a nombre del pueblo cubano y se dispararon veintiuna salvas de artillería.

