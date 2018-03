Manifiesto de Montecristi, por la soberanía de Cuba

Firmado por José Martí y Máximo Gómez el 25 de marzo de 1895 en República Dominicana, el Manifiesto de Montecristi constituye un documento muy valioso en el proceso de lucha por la liberación de Cuba.

El escrito -considerado documento oficial del Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí en 1982- contiene las directrices principales para organizar la guerra por la independencia de la isla caribeña en 1985, conocida además como Guerra Necesaria.

Según apuntes históricos, el documento también refleja la amistad y el amor a la patria de Martí y Gómez, hermanados por una causa: lograr la independencia del país de la corona española.

El Manifiesto de Montecristi expone las razones que justificaban y exigían la liberación de la Isla: “la guerra de independencia de Cuba, (…) es suceso de gran alcance humano, y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas, y al equilibrio aún vacilante del mundo”.

También, el manuscrito explicaba que el enfrentamiento no era contra el español, sino contra el régimen colonial que tenía a Cuba sumida en la pobreza y frenaba cualquier posibilidad para su futuro desarrollo.

“La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento de la patria que se ganen podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad, que sólo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al camino”.

